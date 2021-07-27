في اول ظهور لها منذ سنوات.. شاهد تأثر صفاء أبو السعود عند سؤالها عن زوجها الراحل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:50 صباحاً - حلت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود ضيفة على الاعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، بالجزء الأخير من حلقة أمس الإثنين، حيث تحدثت عن عدد من المواضيع وكان بينها شعورها بحزن كبير بعد رحيل زوجها الشيخ صالح كامل.

وخلال حديثها عن زوجها، بدا على الفنانة التأثر الشديد وكانت قريبة من البكاء، وهو ما جعل الإعلامية لميس الحديدي، مُقدمة البرنامج، تحاول تدارك الأمر، ولا تجعلها تبكي، قائلة لها: “مش معقولة الفنانة اللي بتدينا دياما بهجة وفرح نخليها تبكي، إحنا بدأنا الحلقة بضحك وعايزين ننهيها بضحك”.

وردا على سؤال “مفتقدة رفيق العمر” قالت صفاء أبو السعود بتأثر “مش قادرة اقولك انا ساعات بكون بعمل اي حاجة بحس انه هو جاي حشوفه ان هو موجود وحاجة حلوة هو يحبها احس انه هو معايا يعني صعبة اوي”.

كما كشفت صفاء أبو السعود، خلال نفس الحلقة عن كواليس عودتها إلى الغناء من جديد عبر بوابة أغنية “فجر الضمير”، التي تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي جمال بخيت والملحن شريف حمدان.

وأشارت إلى أن الفن الاستعراضي غير متواجد حاليا على الساحة كما كان سابقا، موضحة أنه طال طفرات كثيرة من التألق والتوهج قبل سنوات ليست بالقليلة لكن هذا ليس موجودا الآن، معلنة في الوقت ذاته أنها الجامعات المصرية مليئة بالمواهب الفنية والغنائية الاستعراضية القادرة على عودة هذا الفن إلى سابق عهده، كاشفة أنه هذا ما لمسته خلال مشاركتها بمهرجان الإبداع كعضو لجنة تحكيم بمسابقة فن الاستعراض.

وتابعت: “شوفت بنت من المتسابقات، قلت لها إنتي فريدة فهمي رقم 2 بنفس القوام والطلة وكل حاج”».

وصرحت صفاء بأنها معجبة بشكل كبير أيضا بالفنانة نيللي كريم وقدرتها على تقديم الاستعراضات المختلفة بالإضافة إلى خفة دمها، كما أن هناك فنانات كثيرات بالجيل الحالي يمتلكن قدرات استعراضية كبيرة.