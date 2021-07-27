خرج من الماء والبسها الخاتم.. الراقصة صافيناز تثير الجدل بشأن خطوبتها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:43 صباحاً - أثارت صافيناز، الراقصة الارمنية المقيمة في مصر، الجدل بين متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه مع شاب داخل حمام السباحة يضع في إصبعها خاتم الخطوبة وهي ترتدي فستان ابيض.

وعلقت صافيناز على الفيديو قائلة «قريبًا هنقول مبروك» دون ان تكشف المزيد من التفاصيل ما ثار فضول الكثيرين ان كانت قد ارتبطت بالفعل.

وكانت الراقصة ​صافيناز​ قد نشرت قبل ذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه العديد من الرجال وهم يحاصرونها أمام ​الأهرامات​ في ​مصر​.

وفاجأ أحد الرجال صافيناز بغنائه إحدى الأغنيات للتفاعل معه وتبدأ بالرقص، وإنضم إليهما العديد من الرجال الذين إلتقطوا الصور والفيديوهات مع صافيناز.

وعبّرت صافيناز عن سعادتها بتواجدها هناك، وعلّقت على الفيديو قائلة: “عيد مبارك يا حلوين”.