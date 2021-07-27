دنيا بطمة تتعرض للسخرية بعد ظهورها بقفطان غريب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:43 صباحاً - فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بإطلالة جديدة لها أثناء احيائها حفل زفاف، وظهرت ترتدي قفطانا وصفه الجمهور بـ “الغريب” ما عرضها للسخرية من قبل بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد عدد كبير من الجمهور إطلالة دنيا بطمة خاصة أنها وصفت الحفل بالأسطوري وقفطانها بالمتميز مما تسبب في حالة من السخرية منها.

وشاركت فيديو آخر، وهي ترقص وتغني وتتفاعل مع الفرقة الموسيقية، وعلقت تقول: “فاصل طربي طبعاً ميدلي شرقي من إبداعي”.

وجاءت التعليقات: “ما هذا المكشكش والمورو” خاصة أن القفطان جاء مجسماً عليها ووصفها الجمهور بالتمثال، منتقدين تسريحة شعرها وطريقة وضع المكياج.

وفي الوقت نفسه ألمح البعض إلى إجرائها عمليات تجميل جديدة خاصة أنها ظهرت بملامح متغيرة وطالبها المتابعين بالتوقف عن استخدام الفيلر والبوتكس، ووصفها البعض بأنها تحولت إلى ما يشبه عروسة الباربي.

وعلق البعض قائلاً: “”كفاية فلير بجد أوفر جدا، ملكة جمال العرب، مالها ملامحك متغيرة”.