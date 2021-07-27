شاهد.. وصلة رقص لـ هند القحطاني بين مجموعة مراهقات!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:43 صباحاً - تداولت صفحات فنية ورواد السوشال ميديا مقطع فيديو جديد لمشهورة السناب شات السعودية هند القحطاني ظهرت فيه وهي تستمتع بوقتها وترقص بين مجموعة من المراهقات.

وظهرت هند القحطاني، في الفيديو، وهي ترقص على أنغام اغنية “قلي بحبك” للفنان الوليد الحلاني وهي ترتدي فستان باللون الأصفر مما جعل مظهرها ملفت للأنظار أكثر خلال الرقص،

وتضمنت التعليقات كالعادة أطلقت هجوما على هند والتي كان منها “كأنها مديره مدرسه حفل تخرج ترقص مع طلاب”..وتابع آخر “كنها أنا اذا حاولت اصيد جو مراهقات العايلة”..وتابع آخر “ما في ذرة مروووونه رقص حرمه بعرس خالة العروسه نفس الرقص”.

وكانت ​هند القحطاني قد أعلنت مؤخرا عن ​ تبرّعها بمبلغ من المال لصالح مساجد في بلدها وذلك عن روح والدها، ومن بينها مسجد في منطقة خميس مشيط حيث شغل والدها الراحل منصب إمام المسجد.



ونشرت هند عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو جمعها بإبنها معاذ، قالت فيه: “أتصدّق على نيتكم ونية أبي الله يرحمه ويغفر له، نية أولادي ونية والدي والله يكتبلنا الأجر إن شاء الله، معاذ أكتب هنا خميس مشيط، أنا أريد أن أكتب مساجد خميس مشيط لأن والدي نشأ وترعرع فيها”.



وأضافت: “لا أستطيع أن أعلن عن إسم المسجد الذي كان والدي إماماً فيه بسبب إحترامي لخصوصية العائلة، فإذا قلت سيعرفون مكان إقامتهم”.