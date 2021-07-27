عابد فهد بملامح متغيرة جدًا في أحدث ظهور له… فقدان وزن أم عملية تجميل؟ (شاهد)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:43 صباحاً - شاركت الإعلامية السورية زينة يازجي متابعيها عبر صفحتها الخاصة بموقع “إنستجرام“، بصورة تجمعها بزوجها الممثل السوري عابد فهد من أجواء حضورهما حفل النجوم وائل كفوري وملحم زين ومحمد خيري في دبي.

وقد لفت عابد فهد الانتباه إليه بسبب التغيّر الواضح في ملامح وجهه، حيث كثرت الآراء والتوقعات عن سبب ذلك التغيير المفاجئ، فالبعض رجح أنه فقدان الوزن، وآخر رأى أنه قام بزرع شعر أو صبغه من أجل شخصية معينة يريد أن يظهر بها.

أما البعض راح أبعد من ذلك، ورأوا إن فهد قام بعملية تجميل أو قام بحقن البوتوكس وشد الوجه، حتّى أن أحد المتابعين شبهه بالفنان المصري أحمد زاهر.

من التعليقات التي وردت: “بوتكس جبهه وخدود وشد وحنك”، “شكلوا زارع شعر”، “صابغ شعراته يمكن لدور بمسلسل بس”، “صح متغير…يمكن عامل عملية للمنخار”، “عامل نفخ وشد”، “صح عامل شي بوجه”. ومؤخرًا نشر الفنان عابد فهد فيديو من داخل الجيم ظهر وهو يقوم بتمارين قاسية، وعلق عليه قائلًا: “الرياضة متعة”

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من ناحية أخري، كشفت مصادر موثوقه و مجموعة من وسائل الإعلام عن استعداد الفنان عابد فهد لتجسيد شخصية المطرب جورج وسوف في عمل درامي جديد.

ويتألف هذا العمل من ست حلقات يسلط الضوء فيها على حياة سلطان الطرب بدءاً من مرحلة الطفولة وصولاً إلى نجاحه الجماهيري الكبير.

وبحسب المعلومات المتداولة، فسيتم تصوير المسلسل في منطقة جبيل اللبنانية، حيث تم بناء استوديو يشبه في تفاصيله منطفة الكفرون السورية، مسقط رأس الفنان الشهير.

وسيتم التركيز على أول حلقتين من العمل على طفولة “وسوف”، فيما سيجسد شخصيته في تلك الفترة، طفل لبناني بينما سيتم التركيز على شخصيته بعد تقدمه في السن في آخر حلقتين، وسيقوم سلطان الطرب بالإشراف على العمل بنفسه.

وتجدر الإشارة أنه سبق للفنان عابد فهد أن شارك مع فيديو كليب أغنية “سكت الكلام” مع النجم الكبير جورج وسوف.

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