محمد الفلاح - العرض العالمي الأول.. فيلم أميرة ينافس في مهرجان فينيسيا السينمائي

الثلاثاء 27 يوليه 2021

أعلنت إدارة الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي اختيار فيلم أميرة للمخرج المصري محمد دياب للمنافسة في مسابقة "آفاق"، ليشهد من خلالها الفيلم عرضه العالمي الأول.



ويُقام المهرجان في الفترة ما بين 1- 11 سبتمبر/أيلول، ويُعد "أميرة" ثالث أفلام دياب كمخرج بعد 678 (2010) واشتباك (2016) والذي فاز بأكثر من 30 جائزة دولية.

ويتناول فيلم أميرة قصة تدور أحداثها في فلسطين وبالتالي يصبح أول فيلم فلسطيني يقوم بإخراجه مصري.

أميرة مراهقة فلسطينية وُلدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويضم فريق عمل فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر.

الفيلم مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

الفيلم من إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وAgora Audiovisuals (منى عبد الوهاب)، وأكاميديا (معز مسعود)، بالاشتراك مع الطاهر ميديا برودكشن (يوسف الطاهر)، وThe Imaginarium Films (رولا ناصر).

ويشارك المخرج الفلسطيني هاني أبوأسعد وأميرة دياب وسارة جوهر كمنتجين للفيلم، وتتولى شركة "MAD Solutions" بالاشتراك مع "Lagoonie Film Production" توزيع الفيلم في العالم العربي، وتتولى "MAD" مهام التسويق للفيلم.

ويعد مهرجان فينيسيا السينمائي أحد أعرق المهرجانات الدولية، يُقام سنوياً في مدينة فينيسيا بإيطاليا، وأحد المحطات الرئيسية لأهم أفلام العام.

ويترأس لجنة تحكيم الدورة الحالية المخرج الكوري بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم "Parasite".