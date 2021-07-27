محمد الفلاح - ربي ينصرها على الخونة.. انتفاضة فنية عربية ضد إخوان تونس

الثلاثاء 27 يوليه 2021

تفاعل فنانون عرب مع الأحداث الساخنة على الساحة التونسية بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.



وأيّد الفنانون قرارات الرئيس قيس سعيد، مهنئين الشعب التونسي بزوال غمّة الإخوان.

واحتشد الآلاف وسط العاصمة التونسية ليل الأحد الإثنين للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد وتجميده البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وخرج آلاف التونسيين بالعاصمة وتحديدا بكل من ساحة باردو أمام مقر البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة على الرغم من حظر التجول، احتفالا بالقرارات التي وصفت بـ"الاستثنائية".

وتسابق نجوم الفن في إعلان تضامنهم وحبهم لتونس، فكتبت اللبنانية أمل حجازي عبر حسابها على "تويتر": "يا رب احفظ تونس وشعبها الغالي وأخرجنا من ظلمات حكامنا إلى النور".

كما علّقت المطربة شمس الكويتية قائلة: "تونس تنتفض ضد الإخوان‬، ما تعودنا على الإخوان بانسحاب سلمي، الله يستر على تونس، وإن شاء الله ثقافتهم ووعيهم يصير درس للعالم".

ونشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة العلم التونسي عبر حسابها في "أنستقرام" قائلة: "فلا عاش في تونس من خانها، تحيا تونس".

وعبّرت لطيفة عن تمنيها الخير لبلدها، ونشرت صورة العلم التونسي وكتبت: "يا رب تونس".

أما درة فكتبت: "تحيا تونس، ربي يحفظ تونس وأهلها".

ونشر الفنان التونسي صابر الرباعي تغريدة على حسابه الشخصي في "أنستقرام"، قال فيها: "عاشت تونس وشعبها وربي ينصرها على الخونة والانتهازيين".

وقال الرباعي أيضاً عبر حسابه على موقع "تويتر": "هي أرضي الطيبة فيها أحلام الصبا.. هي بيتي لو يغربني المكان حضنها الدافي شعوري بالأمان.. عاشت تونس حرة أبية".

وكتبت الإعلامية نضال الأحمدية على "تويتر": "رئيس جمهورية ‫تونس‬ هيك عمل بلحظة رئيس جمهورية لبنان‬ بعد الطائف، ‬شو بيقدر يعمل.. الله يحمي تونس ويهد قلب ‫الإخوان المفسدين".

وأعلنت الفنانة التونسية فريال يوسف تأييدها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وقالت إنها تعيد الأمل إلى روح كل تونسي ولو بجزء بسيط، وأنها تتمنى أن تتحسن الأوضاع في تونس لكي يعود أولادها إلى وطنهم ويتمتعوا بحياة كريمة، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي دخل في مواجهة مع خصم صعب.

كما أشاد الفنان المصري تميم عبده بقرارات الرئيس التونسي وكتب عبر حسابه في "فيسبوك": "لقد فعلها الرئيس قيس سعيد".