مقتل جندي تركي شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الإثنين، مقتل أحد جنودها بمنطقة هاكورك، شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة التركية، نشرته على موقعها الإلكتروني وتابعته ”الخليج 365”.



وأوضح البيان أن مقتل الجندي جاء نتيجة "نيران تحرش" أطلقها عناصر حزب العمال الكردستاني، ضد قافلة تأمين طريق في منطقة عمليات "مخلب النسر" بالمنطقة المذكورة.

وتسببت العمليات العسكرية التركية بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلاً عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وتصاعدت دعوات ومطالب في الأوساط العامة والشعبية بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا وتعطيل جميع مصالحها في العراق، ووضع حد لهذه العمليات العسكرية.

لكن الحكومة التركية لم تكترث لتلك المطالبات واستمرت في توسيع نطاق عملياتها العسكرية بعمق يصل لأكثر من 150 كليومترا داخل الأراضي العراقية.