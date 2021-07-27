شكرا لقرائتكم خبر عن "الحضرة" للإنشاد الدينى تقدم توليفة غنائية صوفية بساقية الصاوى 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي لتقديم وصلة غنائية من مدائح التراث الصوفي، وتوليفة غنائية بروح صوفية وابتهالات، في حفل يقام بساقية الصاوى بالزمالك، وذلك يوم 29 يوليو الجارى، فى تمام الساعة 7 مساء.

وتشدو الفرقة بمجموعة متنوعة من مدائح التراث الصوفي والذكر الجهري بجانب باقة من الموشحات والقصائد لكبار المشايخ والمنشدين أمثال محي الدين بن عربي، والحلاج، ورابعة العدوية وغيرهم من المعاصرين، ومن أبرز ما سيقدم في الحفل "صلى الله على طه"، و"مرحبا بالهاشمية"، و"نحن في ساحة الحسين نزلنا"، و"إني جعلتك في الفؤاد محدثي"، و"روضة العشاق".

وتعد مجموعة (الحضرة) من أهم الفرق الغنائية التي تهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات والجوامع إلى المسارح في لوحة فنية أصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة؛ وذلك للحفاظ على أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري.

وتتكون الفرقة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها.