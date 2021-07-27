شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Space Jam: A New Legacy يحصد 93 دولار إيرادات فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Space Jam، الذى طرح تحت اسم Space Jam: A New Legacy، إيرادات وصلت إلى 93 مليونا و967 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرحه يوم 16 يوليو الجارى بدور العرض المختلفة حول العالم، كما حقق 31 مليونا و650 ألف دولار بـ 3965 دار عرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 51 مليونا و367 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و42 مليونًا و600 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، الفيلم الجديد من إنتاج شركة Warner Bros.

العمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".

جنبا إلى جيمس يقوم بالمشاركة في بطولة Space Jam: A New Legacy كل من سونيكوا مارتن جرين، دون تشيدل، جابرييل إجليسياس، كاث سوسي، مارتن كليببا، جي مايكل تاتوم، إريك باوزا، كسوشا روكيمور، خريس ديفيس، جيف بيرجمان، بوب بيرجن.

من جانبه قال جيمس أيضًا إنه أراد أن يقدم فيلما للمشاهدين تمنى أن يراه فى صغره وهذا السبب الرئيسى وراء تحمسه للفيلم، بجانب أن شركة Warner Bros ذات الأعمال الإنتاجية الضخمة ستتحمل التكاليف وسيقوم تيرينسى نانسى بالإخراج ويضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين الأمريكيين الأفارقة المحبوبين.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصيات كرتونية تعشق لعب كرة السلة وتحدوا عصابة كبيرة بمباراة سلة كى يعيدوا القوة الخارقة التى سلبوها من أكبر لعيبة العالم بالسحر والشعوذة.