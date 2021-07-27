مركز السينما العربية يمنح اللبناني محمد رُضا وسيدني ليفاين جائزة الإنجاز النقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مركز السينما العربية خلال فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، عن تقديم جائزة الإنجاز النقدي هذا العام إلى الناقد اللبناني محمد رُضا والأمريكية سيدني ليفاين، تقديراً لمسيرة الاثنين في الكتابة النقدية عن صناعة السينما العربية، ويسلط مركز السينما العربية الضوء على مسيرتي رُضا وليفاين، عبر ملف خاص في العدد الجديد من مجلة السينما العربية.

ويعلق الناقد محمد رُضا في بيان صحفي، قائلاً "سعيد جداً بحصولي على جائزة الإنجاز النقدي في 2021، العام الذي يشهد عودة مهرجان كان إلى الحياة، شكراً مركز السينما العربية، ومديرها الملهم علاء كركوتي. هذه المرة لم أتمكن من حضور المهرجان بسبب ظروف طارئة، وعلى عكس الأفلام، لا يمكن لأحد أن يتواجد في مكانين في الوقت نفسه".

ويضيف رُضا "يعلم الكثيرون كم أحب السينما، وحب السينما ليس مجرد كلمات، ملايين الناس يعبرون عن هذا الحب بالذهاب إلى دور العرض يومياً، بحضور الفعاليات ومشاهدة الأفلام وتبادل الأفكار المرتبطة بالفن الأكثر إثارة. النقد السينمائي جزء أصيل من السينما، ليس مرتبطاً به فقط، لكنه محوري، وأحب أن أنصح الأجيال الجديدة بأن يتعلموا أكثر، ويكتبوا أفضل".

وتقول الناقدة سيدني ليفاين "شرف لي أن يتم تكريمي من قبل مركز السينما العربية، هذا يجعلني أشعر بالفخر، وأيضاً بمسؤولية أكبر تجاه لفت النظر إلى الأفلام التي يقدمها صُنَّاع أفلام بارعين من العالم العربي، وبشكل عام، ما قدمته خلال مسيرتي لا يمكن مقارنته بما حققه صُنَّاع السينما في العالم العربي خلال السنوات الماضية. شكراً مركز السينما العربية على الجائزة".

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية يقولان "نحاول من خلال مركز السينما العربية أن نسلط الضوء على مهنة النقد السينمائي، وتكريم النقاد الذين يروجون للسينما العربية عبر الكتابة لها داخل أو خارج العالم العربي، وبالنظر إلى مسيرتي محمد رُضا وسيدني ليفاين، سنجد إنهما مسيرتين ثريتين بشكل لا يصدق، كتب الاثنان النقد السينمائي بكل دأب عن مئات الأفلام العربية، وهذا يجعلهما من أكثر المؤثرين في صناعة السينما".

محمد رُضا لبناني يكتب النقد السينمائي لمدة تتجاوز الـ40 عاماً. قبل أن يكتب في صحيفة الشرق الأوسط الرائدة، كان رُضا مستشاراً لـمهرجان دبي السينمائي الدولي، ومديراً للمسابقة الرسمية للمهرجان في الفترة من 2005 إلى 2008، كما شارك في إنتاج وتقديم عدد من البرامج السينمائية في عدد من القنوات العربية، من بينها قناة أبوظبي، وMBC وتليفزيون الكويت. يمتلك رُضا أيضاً مسيرة ثرية في الكتابة والنشر، حيث ينشر سنوياً كتاب السينما، الذي يضم مراجعات لأفلام من داخل وخارج العالم العربي، ومن بين أعماله أيضاً كتاب السينما العربية في بحر المتغيرات، وفي السينما كتب رضا سيناريو الفيلم السعودي كيف الحال؟ رُضا أيضاً عضو في رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تمنح جوائز جولدن جلوب، بالإضافة إلى اتحاد النقّاد الدوليين وحلقة الفيلم في لندن.

سيدني ليفاين ناقدة تكتب في المدونة الشهيرة Sydneys Buzz، وتحمل درجة الماجستير في التدريس من جامعة جنوب كاليفورنيا، وإجازة من جامعة السوربون في باريس وبكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة كاليفورنيا. في 1988 أنشأت سيدني FilmFinders، الذي يمثل قاعدة بيانات لمشروعات الأفلام الطويلة المشاركة في سوق مهرجان كان الذي استحدث الموقع ليكون Cinando.com. تشارك سيدني بشكل مكثف في المهرجانات سينمائية، تدير الحلقات النقاشية، وتقدم المحاضرات وتلعب دوراً استشارياً لصُنَّاع الأفلام، ومن بين المهرجانات والفعاليات التي تحرض على المشاركة فيها، سوق مهرجان كان وسوق مهرجان برلين وملتقى برلين للمواهب وأكاديمية دويتشه فيله وغيرها.

جائزة الإنجاز النقدي يستهدف بها مركز السينما العربية جذب الأضواء إلى مهنة النقد، عبر تكريم أحد النقاد العرب أو الأجانب سنوياً في مهرجان كان السينمائي، وكان مركز السينما العربية قد قدم الجائزة من قبل إلى الناقد والإعلامي المصري الراحل يوسف شريف رزق الله واللبناني إبراهيم العريس والأمريكية ديبوراه يانغ.