زين عوض تطلق فيديو كليب "ميدلي" يضم أغاني سميرة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة زين عوض، فيديو كليب "ميدلي" للفنانة سميرة توفيق "حيالله بليالي الكيف"، وأعربت عن سعادتها بتقديم هذا العمل.

وأكدت زين عوض في بيان صحفي على أهمية هذا العمل في إعادة إحياء التراث الذي تغنت به سمراء البادية ونشرته في الوطن العربي.

ويُذكر أن الأغنية من توزيع الفنان محمد القيسي وإنتاج شيرين أبو حمدة وتنسيق إبراهيم العبدلات وإخراج جلال عبدالحميد.

ولفتت زين النظر إلى أهمية مثل هذه النوعية من الأغاني لأنها تعبر عن طبيعة المكان ووصفه، وهو لون غنائي يطلبه الجمهور ويسمعه لما فيه من فرح وألوان وطابع تراثي أصيل.

ومن الجدير بالذكر أنه قد جمع الفنانة سميرة توفيق والفنانة زين عوض ديو غنائي في احتفال عيد الاستقلال الأردني الـ٧١ أمام الملك عبد الله والملكة رانيا العبدالله في قصر رغدان.