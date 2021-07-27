"نتفليكس" تروج للجزء الأخير من La casa de papel بهذا الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روجت شبكة "نتفليكس" للموسم الخامس والأخير من المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل La Casa De Papel" من خلال حساب المنصة الرسمي عبر موقع "إنستجرام".

وكشفت "نتلفيكس" عن موعد عرض الحلقات في 3 سبتمبر المقبل.

مسلسل لا كاسا دي بابل La casa de papel الإسباني، عرض الموسم الأول في 2017، وحقق ملايين المشاهدات، وحصل على المركز الأول بين المسلسلات الأجنبية المعروضة على شبكة Netflix، وتم عرض الموسم الرابع له في مطلع أبريل 2020، وحقق نجاحًا واسعا.

أبطال المسلسل الإسباني هم Álvaro Morte (البروفسير)، Úrsula Corberó (طوكيو)، Alba Flores (نيروبي)، Miguel Herrán(ريو)، Itziar Ituño (راكييل)، Pedro Alonso، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.