خبر زواج نجوى كرم حديث السوشيال ميديا…فما حقيقته؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:50 صباحاً - أعلنت الإعلاميّة نضال الأحمدية أن الفنانة نجوى كرم قد تدخل القفص الذهبي قريباً، وذلك أثناء حلولها ضيفةً على برنامج “سؤال محرج” مع الإعلامي طوني خليفة، وهذا التصريح عن اقتراب زواج نجوى كرم كان كفيلا بقلب السوشيال ميديا رأسا على عقب.

وتابعت نضال الأحمدية أن الإعلان سيتم خلال الأيام القادمة، مشيرة الى أن نجوى لمحت للموضوع في أكثر من مرة، وختمت بأن العريس أفضل بكثير من طليقها متعهد الحفلات يوسف حرب… ولكن ما مدى صحة هذا الخبر؟

من جهة ثانية، أكدّت مصادر ET بالعربي أن الخبر الذي يتم تداوله عن ارتباط نجوى كرم هي معلومات غير صحيحة والصورة المنتشرة على السوشيال ميديـا هي لأشخاص عاديين، وهناك من يحاول التشويش على نجاح العمل القادم لنجوى.

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وكانت شوّقت النجمة​ نجوى كرم المتابعين ببوستر أغنيتها الجديدة “​مغرومة​ 2″، التي ستطرحها قريباً، بإشارة منها للجزء الثاني لأغنيتها الشهيرة “مغرومة”، التي صدرت عام 1998، وحققت نجاحاً بارزاً لا زال حتى اليوم.

كما نشرت نجوى مقطع فيديو قبلها وثقت فيه زيارتها لأحد استيديوهات تسجيل الأغاني، فظهرت في أول الفيديو وهي في السيارة وفي طريقها إلى الاستديو ومن ثم ظهرت داخل غرفة التسجيل، وبدت وكأنها متحمسة بشكل كبير لهذا العمل.

ونشرت نجوى الصورة في صفحاتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: “ب ١٩٩٨ – كانت … اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر”. وأعرب عدد كبير من الجمهور عن حماسهم لسماع جديد نجوى بالتعليقات، إذ كان آخر أعمالها فيديو كليب “معذور قلبي” الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر عام 2020 وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على “يوتيوب“.

يُذكر أن نجوى كرم كانت متزوجة من يوسف حرب منذ أكثر من 20 عامًا ولم يستمر زواجهما سوى لمدة سنتين فقط، بسبب ضغوطات العائلة. حيث كانت نجوى والتي تنتمي للديانة المسيحية قد تزوجت من يوسف الذي ينتمي إلي الديانة الإسلامية، ووقفت بوجه عائلتها دفاعاً عن حب حياتها، إلا أنهما انفصلا بسبب الضغوطات الكبيرة من عائلة الطرفين.

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