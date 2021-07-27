شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان محمد شرف الثالثة اليوم.. رحل عن عمر 55 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة على وفاة الفنان محمد شرف الذى قدم عددًا من الأعمال المهمة في مشواره الفني وكان يتمتع بخفة دمه، والذى رحل عن دنيانا عام 2018 بأحد المستشفيات فى الإسكندرية، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 55 عامًا.

الفنان محمد شرف له الكثير من الأعمال الناجحة فى مختلف مجالات التمثيل، ففى مجال السينما قدم العديد من الأفلام الناجحة مع نجوم الصف الأول، منها: ظرف طارئ، إكس لارج، حسن ومرقص، جعلتنى مجرما، ماشيين بالعكس، آسف على الإزعاج، عصابة الدكتور عمر، الرهينة، بلية ودماغه العالية، عسكر فى المعسكر، زكى شان، الواد محروس بتاع الوزير، حلق حوش، ولا فى النية أبقى، ظاظا، قصة الحى الشعبى.

كما حقق نجاحًا فى الدراما من خلال عدة مسلسلات، منها: سر الأرض، أرابيسك، حواء والتفاحة، السيرة الهلالية، أوراق من المجهول، القرموطى فى مهمة سرية، مبروك جالك قلق، راجل وست ستات، العيادة، راسين في الحلال، أستاذ ورئيس قسم، صفين لولى، ولم يحرم المسرح من طلته الكوميدية، فشارك فى عدة مسرحيات، منها: القشاش، عيال تجنن، فيما يبدو سرقوا عبدو، حودة كرامة، طرائيعو، يمامة بيضا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل محمد شرف فيلم "أخلاق العبيد" مع خالد الصاوى، ومن قبلها فيلم "بتوقيت القاهرة" ومسلسل "أستاذ ورئيس قسم".