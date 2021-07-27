شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يحي حفل زفاف حمدي فتحي في أول ظهور بعد وفاة شقيقه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المطرب رامي صبري، للساحة الغنائية بالمشاركة في إحياء حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي، المُقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم "رامي" مجموعة من أشهر أغنياته فى أول ظهور له بعد فترة انقطاع قضاها حدادًا على شقيقه الراحل كريم صبرى، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد 11يوليو، إثر غرقه فى ترعة المريوطية.

ويحتفل حمدى فتحى، نجم خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر، بحفل زفافه بأحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور نجوم القلعة الحمراء السابقين أو الحاليين من زملائه بالمارد الأحمر وأعضاء الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بجانب الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى.



رامى صبرى فى فرح حمدى فتحى

وأشعل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعلى رأسهم محمد شريف ومحمد مجدى قفشة، وكهربا، حفل زفاف زميلهم حمدى فتحى الذى يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع.

وفي ذات السياق، غاب حمدى فتحى عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام الإنتاج الحربى بالدورى بسبب تحضيراته لحفل الزفاف، وفى العالم كله يتم دائمًا إطلاق لقب صاحب الرئات الثلاث على اللاعب المقاتل فى خط الوسط الدفاعى، صاحب الالتحامات القوية ونسبة قطع الكرات وحامى دفاع الفريق، ولنا من الأمثلة الكثير ولكننا هنا نتحدث عن أسد النادى الأهلى وحامى القلعة الحمراء حمدى فتحى الذى يثبت يوماً بعد الآخر أنه أحد أهم وأنجح صفقات الأهلى بالسنوات الأخيرة.

ولعب حمدى فتحى 68 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، بإجمالى 5069 دقيقة، وسجل ستة أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى والسوبر المحلى وكأس مصر بجانب الدورى مرتين.