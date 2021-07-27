صفاء أبو السعود: ثلاثي أضواء المسرح كانوا أكتر من إخواتى ونيللي كريم بتعجبنى

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، ذكرياتها مع ثلاثى أضواء المسرح جورج سيدهم وسمير غانم والضيف أحمد، وذلك أثناء استضافتها فى برنامج "كلمة أخيرة"، للإعلامية لميس الحديدى الذى يذاع على قناة on، وقالت: "ثلاثى أضواء المسرح كانوا اكتر من اخواتى جورج سيدهم جدع أوى وفى مرة كان متقدم ليا عريس جورج حضر القاعدة وأنا مكنتش عوزاه وطفشته وهو ساعدنى على تطفيشه والضيف أحمد طيب وسمير غانم والده كان صاحب والدى من زمان وبينا عشرة، وسمير مسيطر على المسرح وبيرتجل، وفى مرة لقينا فى الصالة واحد شبه الهنود وشعره ناعم وبيضحك أوى، وسمير ركز معاه، وقال بصى هيضحك ازاى دلوقتي".

وعن الفنانين الذين يعجبونها حاليا قالت صفاء أبو السعود: "فى الجيل الجديد بيعجبنى نيللى كريم فى الاستعراض جدا وأروى جودة عندها شخصيتها الخاصة وبتعرف تختار أدوارها وملهاش علاقة بالواسطة خالص".

وكشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن ذكريات ارتباطها بالفن منذ صغرها وهل للأسرة علاقة بذلك، قائلة: "مكنش ليهم دعوة لكن أنا ربنا خططلي حياتي وكنت في المنصورة وعندما انتقل والدي للقاهرة وأصبح مساعدا لوزير الداخلية جئت القاهرة لقيتها زحمة ودوشة وعربيات وناس بتزعق كتير واعترضت على هذه الحياة وكنت عاوزة أرجع المنصورة".

وأضافت صفاء أبو السعود: "كان لي أخت أكبر مني كانت في كلية الآداب جامعة القاهرة فى قسم صحافة وقالت وقتها لي طالبين أطفال يغنوا عشان هيفتتحوا التليفزيون في عام 1961، وكانت أختى التوأم وسام متميزة ولديها قدرة على التواصل قائلة: كانت شاطرة واقترحت شقيقتي الصحفية التقديم لوسام في برامج الأطفال بسبب موهبتها في الغناء، ونجحت وسام وأنا كنت قاعدة ساكتة وقتها وكان الملحن أحمد رمزي حينها قالي لي: تعرفي تغني فقلت له أعرف وجتلي شجاعة حينها وذهبت وقمت بالغناء وقتها أغنية "يا أرضنا يا غالية علينا" وانبهروا حينها وقال لي: إزاي الأغنية حفظتى الأغنية دى وهى لم تذاع سوى مرتين فقط".