شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تروى موقف سقوطها على المسرح وكواليس أغنية "أهلا بالعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت النجمة صفاء أبو السعود، عن موقف تعرضت له على المسرح أثناء غنائها ولا يمكن أن تنساه، وذلك خلال استضافتها فى برنامج كلمة أخيرة، للإعلامية لميس الحديدى الذى يذاع على قناة on، قائلة: "الطفل حركة مينفعش يقعد وأغانى الأطفال كده، وفى موقف لا أنساه أبدا كنت فى حفل طالعة عشان أغنى ومدير الانتاج جاب ورد حقيقى وأنا كنت مرتدية فستان منفوش والورد زحلقنى ووقعت وعمار الشريعى سمع وقعتى ولما وقفت كله ق يسقف ليا".

وأضافت صفاء أبو السعود: "أنا بشكر ربنا على أغنية أهلا بالعيد، لأن الأغنية دى فضلت عندى سنة ونص مش بصورها لانها قصيرة أوى وكنت خايفة أصورها وروحت صورتها لقيتها بتتذاع على كل قنوات التليفزيون المصرى وقتها، ويمكن سبب نجاح الأغنية دى لأن فيها طاقة وبجهد وتوفيق من الملحن والشاعر والمخرج".

وتابعت صفاء أبو السعود: "كان في مسرحية للفنانة نعيمة عاكف تعرض على المسرح وقتها ولم أكن وقتها هناك وأخرى تعرض وكان بها دور لشخصية الامبراطورة اوجيني، وكنت وقتها في ثانية ثانوي ودخلت المسرح وقتها وكنت في فصل تدريبي والأستاذ أحمد شفيق أبو عوف قالي وقتها تعرفي تمثلي؟! لان الأستاذة ماريلا كارولو التي ستقوم بدور أوجيني مسافرة ومفيش بديل، فرديت عليه وقتها وقلتله طبعًا يا أستاذ بكل ثقة لاني كنت بمثل من وأنا طفلة وعندي ثقة في نفسي". واختتم صفاء أبو السعود: وافقت وكبروني وقتها وعملوا شعري أبيض وطلعت على المسرح في سن 15 سنة وبعدها على طول توفيت الفنانة نعيمة عاكف والتي كانت تعرض وقتها مسرحية "بدلة التشريفة وبدلة التاريخ" وكان المسرح في الاسكندرية مكتظ ونفس السؤال قالي لي أحمد شفيق أبوعوف: تعرفي تمثلي الدور ده يا صفاء، فرديت عليه بحماس وقلتله ايوه طبعاً يا أستاذ، وصعد شفيق على المسرح وطالب الحاضرين بدقيقة حداد وقال لهم أنا هقدم لكم فنانة جديدة من الطلائع والشباب تعرفوها وهي طفلة وهتقدم الشخصية والاستعراض ومن أول ثانية لقيت تصفيق فظيع خضني وشجعني أني لازم أعمل كويس وكانت الفقرة مليانة إستعراض، وعملت الدور وبقيت بطلة الفرقة واشتغلت معهم علطول".

صفاء ابو السعود



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود