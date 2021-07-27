شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلتكم سعيدة" تعود من جديد على المسرح القومي الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحى "ليلتكم سعيدة" من إنتاج الفرقة يستعد للعودة مرة أخرى لجمهوره ابتداء من يوم الخميس المقبل الموافق 29 من شهر يوليو يومياً عدا الأربعاء على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساء.

يذكر أن عرض "ليلتكم سعيدة" تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة " خليك في البيت - المسرح بين ايديك "، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.

"ليلتكم سعيدة" من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبد الله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.