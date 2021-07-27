شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة "فجر الضمير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن وجودها في بروفات مهرجان إبداع على مسرح جامعة القاهرة يمثل مصدرًا للسعادة كبيرًا لها، كون ذلك الحلم يمثل أهمية خاصة ويراودها من صغرها أن تقف على مسرح الجامعة خاصة جامعة القاهرة.

وأضافت أبو السعود، في لقائها فى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "المهرجان مهم ووجود الشباب يمنحني طاقة إيجابية، خاصة أنه يمنح كافة الفائزين جوائز إبداعية في مجالات الإبداع، سواء الموسيقى والتمثيل والفن الشعبي والاستعراضي والأدب والعلوم"، مشيرة إلى أن الشباب قدموا حاجات تحفة، وأنا كنت ضمن أعضاء لجنة تحكيم الفن الاستعراضي، ولذا تواجدت اليوم في مسرح جامعة القاهرة من أجل ذلك".

وعن أغنيتها الجديدة "فجر الضمير"، قالت صفاء أبو السعود: "الأغنية مستوحاة من فكرة أن مصر منذ قدم التاريخ تحب الحضارة وتساعد الآخرين ومحبة لكل الفنون، والخير فيها كتير وما زالت، والأغنية جميلة مش عاوزة أحرقها، وستكون في ختام الاحتفال، لأن كل هذا الابداع لن يكون نافعًا دون فجر الضمير خاصة أن الإنسان المصري طوال عمره صاحب ضمير حي ومرتبط بالتدين وبالله وهي من ألحان الشاعر جمال بخيت وإخراج الدكتورعادل عبده".

وأكدت صفاء أبو السعود، باعتبارها عضو لجنة تحكيم في لجنة الفن الاستعراضي ضمن فعاليات مهرجان إبداع، أن الفن الاستعراضي اختلف في الجيل الحالي عن الأجيال السابقة، حيث اختلفت الأفكار وأصبحت أكثر تقدمًا وباتت مفاجأة لنا جميعًا.

وأردفت الفنانة: "كل الأفكار المتقدمة من اختراع الطلبة في المسابقة وأفكار حلوة جدا، والفنون الشعبية اختلفت حتى على مستوى الرقص، لأنهم عملوا استعراض يجنن، وكل الفرق عاملة شغل كويس جدًا".



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود