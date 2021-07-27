شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى ونانسى عجرم يحييان حفلا غنائيا ضمن صيف حفلات جدة 5 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد كل من النجم اللبناني وائل كفورى والنجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفلا غنائيا، يوم الخميس الموافق 5 من شهر أغسطس المقبل، وذلك ضمن حفلات صيف جدة المقامة داخل المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلا غنائيا منذ 15 يوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وشاركها في الحفل صديقها المطرب اللبناني عاصى الحلانى، وقدما خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهما التي أمتعت الجمهور الحاضر، وهو الحفل الذى أقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث كليباتها الغنائية "سلامات" من خلال قناتها على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربوا منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعا لا يمتلكون أموالا، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.

وطرح النجم وائل كفورى، منذ أيام أغنية جديدة على طريقة الديو مع النجمة المصرية أنغام، والتي تحمل اسم "برضه بتوحشنى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.