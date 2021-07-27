"يوم عظيم ومميز".. هكذا احتفلت هبة مجدي بعيد زواجها الخامس من محمد محسن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة هبة مجدي، بعيد زواجها الخامس من المطرب محمد محسن، حيث تزوجا في 26 يوليو من العام 2016.

ونشرت هبة، صورا لها مع زوجها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "النهاردة 26 يوليو عيد جوازنا الخامس.. 26 يوليو 2016 اليوم اللي عمرنا ما هننساه".

أضافت: "أول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية (ليلة من ألف ليلة)، كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت نعمل فرح وناخد إجازة زي كل العرسان لأننا كنا بنعرض يومياً، فكتبنا الكتاب بالنهار وخلصناه بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل".

تابعت: "يوم عظيم ومميز ومحفور في الذاكرة.. كل سنة وإحنا سوا على الحلوة والمرة".

يذكر أن أخر أعمال هبة مجدي مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، عبير صبري، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، في رمضان الماضي 2021.