"شرفتونا وكلنا فخورين بيكم".. محمد هنيدي يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هنأ الفنان محمد هنيدي، بطلي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، بعد حصول كل منهما على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونشر هنيدي، صورتين للثنائي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "مبروك لأبطالنا هداية ملاك وسيف عيسى.. الواحد جسمه بيقشعر لما يلاقي علم مصر مرفوع قدام العالم.. شرفتونا وكلنا فخورين بيكم وكل الشباب اللي محالفهمش الحظ.. هاردلك وإن شاء الله نشوفكم في الدورات الجاية.. كل مصر فخورة بيكم وكلنا متأكدين أنكوا بتعملوا مجهود أضعاف أضعاف اللي متصورينه عشان مصر.. مبروك لينا جميعا".

وتوجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات يوم الاثنين، في وزن تحت 67 كجم.

كما تمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".