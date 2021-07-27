نور إيهاب مع شقيقها وهبة الأباصيري على الشاطئ.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبدالفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منى عبدالغني

نشرت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، صورة عبر "إنستجرام"، من كواليس برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر شاشة cbc.

إنجي علاء

ونشرت السيناريست إنجي علاء، صورة عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "سأنتظر فتوقيت الله مثالي في كل شيء".

نور إيهاب

ونشرت الفنانة الشابة نور إيهاب، صورة مع شقيقها عبر "إنستجرام"، واكتفت بذلك دون تعليق.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورة في الصباح عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

هند رضا

ونشرت المذيعة والفنانة هند رضا، صورة لها عبر "إنستجرام"، على شاطئ البحر.

أحمد التهامي

ونشر الفنان أحمد التهامي، صورة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها أمام حمام السباحة.

سامية الطرابلسي

ونشرت الفنانة سامية الطرابلسي، صورة لها داخل حمام السباحة، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

هبة الأباصيري

ونشرت الإعلامية والفنانة هبة الأباصيري، صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها على الشاطئ.

كريم عفيفي

ونشر الفنان كريم عفيفي، صورة له من كواليس مسلسل "ولد الغلابة" وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

محمد علي رزق

ونشر الفنان محمد علي رزق، صورة له مع الموسيقار هاني شنودة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وأعرب عن سعادته باللقاء.