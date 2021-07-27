"لسه فيه أمل".. أوس أوس يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

هنأ الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، بطلي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، بعد حصول كل منهما على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونشر أوس أوس، صورتين للثنائي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مبروك هداية ملاك وسيف عيسى برونزية تايكوندو.. ولسه هنجيب ميداليات تاني إن شاء الله.. كل التوفيق لأبطالنا.. لسه فيه أمل وطول عمرنا اتعودنا نحارب لآخر لحظة.. ادعم المصريين في الأوليمبياد.. أبطال مصر".

وتوجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات يوم الاثنين، في وزن تحت 67 كجم.

كما تمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".