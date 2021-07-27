شكرا لقرائتكم خبر عن ديوهات نجوم الغناء فى الصيف من هيفاء وأكرم حسنى إلى أنغام ووائل كفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساحة الغنائية منافسة كبيرة بين المطربين والمطربات في طرح الأغنيات احتفالاً بموسم الصيف، الذى يمكن وصفه هذا العام بأنه صيف ساخن جدًا بسبب اتجاه بعض من المطربين والممثلين لطرح أغنيات جديدة، كما أن عدد من الفنانين أتجهوا لتقديم أعمالهم الغنائية على طريقة الدويتوهات لجذب الجمهور، لما يتمتع به كل فنان بفئة كبيرة من الجمهور، ونكشف خلال هذا التقرير أبرز المطربين الذين احتفلوا بموسم الصيف بطرح دويتوهات مع نجوم آخرين.

هيفاء وهبى وأكرم حسنى

طرحت كل من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والنجم أكرم حسني كليبا غنائيًا جديدًا، هو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما، ويحمل عنوان "لوكنت" وهى من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخراً في لبنان.





أنغام ووائل كفورى

طرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "برضه بتوحشنى" التى تجمعها بالنجم وائل كفورى على طريقة الدويتو لأول مرة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

ساندى وكارل وولف

طرحت المطربة ساندى أحدث أغنياتها التى تجمعها بالمطرب الكندى كارل ولف، وتحمل اسم "يا حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

جاد شويري وحلا الترك

طرح كل من النجم جاد شويرى والنجمة حلا الترك، أحدث أغنياتهم التي تجمعهم على طريقة الدويتوهات والتي تم تصويرها كفيديو كليب بعنوان "ليالى الصيف"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات جاد شويرى، وألحان روبيرتو فيرارى وجاد شويرى، وتوزيع سليمان دميان، والكليب من إخراج جاد شويرى.

مينا عطا ومحمد شاهين

طرح المطربان مينا عطا ومحمد شاهين، أحدث أغنياتهما التي تحمل اسم "2 وحوش" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

محمد أنور ويسرا الجندى

طرح الفنان محمد أنور، أغنية جديدة بعنوان "انتوا كدة كلكوا" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى أولى أغنيات محمد أنور بعدما قرر اقتحام عالم الغناء، والأغنية على شكل ديو غنائى مع المطربة يسرا الجندى، وهى من كلمات وألحان يسرا الجندى وتوزيع أحمد وحيد "كينج"، والكليب من اخراج أحمد عبد الوهاب.

حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق

طرح نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، أحدث أغنياتهم التى تحمل اسم "زحمة الأيام"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من اخراج ياسين حسن.

صابر الرباعى وسعد لمجرد وريدوان

طرح كل من صابر الرباعى وسعد لمجرد وريدوان، أغنية تريو تجمعهم سويا تحت عنوان "السهرة صباحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان بللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.