شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: الفن مغروز فيا من طفولتى وكل مرة أدخل المسرح بيكون عندى رهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة صفاء أبو السعود، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي فى برنامج "كلمة أخيرة"، وأعربت عن سعادتها بعودتها بأغنية جديدة تحمل اسم "فجر الضمير"، قائلة: "الإنسان المصرى دائما عنده ضمير، والفن مغروز جوايا من زمان وأنا طفلة وكل حاجة فى الفن بفتقدها، مشيرة إلى أن آخر مسلسل عملته اغتيال شمس، وكان الفضل فى نقله المسلسلات ليا من بعد ربنا فتحية العسال وقدرت تطلعنى من اللايت والكوميدى للجد وكل مرة أدخل المسرح بيكون عندى رهبة فيه".

وانتهت النجمة صفاء أبو السعود من تسجيل أغنية ختام مهرجان إبداع فى نسخته الثالثة لمراكز الشباب ولأول مرة للأندية الرياضية فى مختلف المحافظات، المقرر انطلاقه 29 من الشهر الجارى.

وتقدم صفاء أبو السعود الأغنية فى ختام عرض مسرحي من تأليف الشاعر جمال بخيت، ومن إخراج عادل عبده، والموسيقى التصويرية وألحان شريف حمدان.

وتتضمن مجالات التنافس في مهرجان “إبداع”، 12 مجالا فنيا وأدبيا وثقافيا هى: التمثيل والغناء والعزف والمراسل الإذاعي والتليفزيوني والإنشاد الديني والترانيم والأفلام القصيرة والفنون التشكيلية والابتكارات العلمية والشعر، ولأول مرة: الموال الشعبي والتعليق الرياضي والمهارات الحركية.

صفاء ابو السعود



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود



صفاء ابو السعود صفاء ابو السعود