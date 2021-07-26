شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة فريدة تطرح أغنيتها الجديدة "الأمل البعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة فريدة، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الأمل البعيد"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ضمن أغنيات ألبومها الجديد "أعملها بزعلة"، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع اسلام زكى.

يضم البوم المطربة فريدة، الذى يحمل اسم "أعملها بزعلة"، 9 أغانى مميزة يغلب عليها الطابع الرومانسى هم، "وردة"، "أعملها بزعلة"، "الأمل البعيد"، "نص طريق"، "بحبنى"، "الناس تتعلم"، "بنات جيلى"، "الكل قالك"، "كاريزما".

وشارك في صناعة الألبوم عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين هم، عمرو مصطفى- خالد عز- عزيز الشافعي- أمير طعيمة- تامر حسين- خالد تاج الدين- نادر عبد الله- تامر عاشور- وليد سعد- محمد رحيم- بهاء الدين محمد- رامي جمال- أحمد المالكي- أيمن بهجت قمر- توما- محمد مصطفى- نادر حمدي- فهد- عادل حقي- تميم- هاني يعقوب- أحمد عادل- إسلام زكي- محمد عبية.