محمد هنيدى مهنئا هداية ملاك وسيف عيسى: "شرفتونا وكلنا فخورين بيكم"

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القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد هنيدى، رسالة تهنئة إلى كل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبى منتخب مصر للتايكوندو بعد تتويجهما بالميدالية البرونزية فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، معبرا عن فخره بالإنجاز الذى حققه اللاعبان فى الأولمبياد ورفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وقال الفنان محمد هنيدى، مهنئا هداية ملاك وسيف عيسى: "مبروك لأبطالنا هداية ملاك وسيف عيسى.. الواحد جسمه بيقشعر لما يلاقى علم مصر مرفوع قدام العالم.. شرفتونا وكلنا فخورين بيكم، وكل الشباب اللى محالفهمش الحظ.. هارد لك وإن شاء الله نشوفكم فى الدورات الجاية.. كل مصر فخورة بيكم وكلنا متأكدين أنكوا بتعملوا مجهود أضعاف أضعاف اللى متصورينه عشان مصر.. مبروك لينا جميعا".



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وحققت مصر ميداليتين برونز فى الأولمبياد بعد تألق أبنائها هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو حققت الميدالية البرونزية الأولى لبلادها فى منافسات وزن 67 كجم بدورة طوكيو بعد الفوز على بايجى لاعبة أمريكا بنتيجة 17-6.

وتعتبر تلك الميدالية الثانية فى تاريخ اللاعبة، حيث سبق وتوجت ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو.

وأيضا حقق البطل المصرى سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو ثانى ميدالية برونزية لمصر بعد تغلبه على منافسه النرويجى فى منافسات وزن 80 كجم.

وتعتبر بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو 2020 هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية ووصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، ومازال الأمل قائما لمنتخبنا الوطنى فى منافسات كرة القدم واليد والمصارعة أيضا فى الفوز وشهدت الأولمبياد فى الوقت نفسه خسارة لعدد من الأبطال المصريين منهم علاء أبو القاسم بطل سلاح الشيش أمام نظيره اليابانى قبل أن يتعرض لإصابة فى الظهر وتوقفت المباراة ليتلقى العلاج.