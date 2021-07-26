كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:57 مساءً - وجه الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” رسالة إلى بعض الأشخاص الذين يقومون بانتقاده في التعليقات مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو إحداث الوقيعة بينه وبين أهله .
فكتب وائل عبد العزيز في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” ما أنا عادي ممكن اعمل بلوك لأي تطاول أو لجان أو أي حد يعدي حدوده أو اريح نفسي خالص واقفل الكومنتات ” .
وتابع قائلا : ” بس ما هو الناس فاهمة إن في أطراف كتيرة بتوقع بإشاعات وكلام فاضي ويهمهم إن علاقتي بأهلي تفضل متوترة لأغراضهم وده طول عمره بيحصل مش بس من اليومين دول ” .
وأضاف وائل عبد العزيز : ” عموما الموجة دي تعدي وعندي لقاء هرد فيه عالكل لإن الظاهر إن الاحترام مينفعش مع ناس معندهاش ريحه الاحترام .. وياريت تسيبونا نشوف شغلنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق ياسمين عبد العزيز : ” الاحترام مينفعش مع ناس معندهاش ريحة الاحترام “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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