شقيق ياسمين عبد العزيز : ” الاحترام مينفعش مع ناس معندهاش ريحة الاحترام “

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:57 مساءً - وجه الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” رسالة إلى بعض الأشخاص الذين يقومون بانتقاده في التعليقات مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو إحداث الوقيعة بينه وبين أهله .

فكتب وائل عبد العزيز في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” ما أنا عادي ممكن اعمل بلوك لأي تطاول أو لجان أو أي حد يعدي حدوده أو اريح نفسي خالص واقفل الكومنتات ” .

وتابع قائلا : ” بس ما هو الناس فاهمة إن في أطراف كتيرة بتوقع بإشاعات وكلام فاضي ويهمهم إن علاقتي بأهلي تفضل متوترة لأغراضهم وده طول عمره بيحصل مش بس من اليومين دول ” .

وأضاف وائل عبد العزيز : ” عموما الموجة دي تعدي وعندي لقاء هرد فيه عالكل لإن الظاهر إن الاحترام مينفعش مع ناس معندهاش ريحه الاحترام .. وياريت تسيبونا نشوف شغلنا ” .