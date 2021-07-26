عشاق "تعدد الوجوه".. 5 نجوم ظهروا بإطلالات مختلفة في فيلم واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعشق بعض نجوم السينما فكرة تعدد الأدوار، والقيام بأكثر من شخصية في الفيلم نفسه، رغم عدم نجاح هذه الفكرة في أحيان كثيرة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز النجوم الذين قاموا بأكثر من دور في الفيلم نفسه نقلا عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

1- مايك مايرز





لعب الممثل الأمريكي مايك مايرز دور البطل والشرير في نفس الفيلم Austin Powers (أوستن باوز)، ولاقى دوره شعبية جماهيرية كبيرة، أدت إلى تنفيذ 3 أجزاء من السلسلة.

2- ديك فان دايك





لعب الممثل ديك فان دايك دور بيرت عامل المدخنة الذي يمتلك لهجة غريبة، كذلك لعب دور مستر داويس في فيلم Mary Poppins.



3- رالف فاينس





لعب الممثل الإنجليزي رالف فاينس أكثر من دور في فيلم Sunshine (صانشاين)، والذي يتناول قصة عائلة يهودية على امتداد 5 أجيال.

ولعب "فاينس" دور 3 شخصيات مختلفة، في الخمسة أجيال التي تناولها الفيلم.

4- فانيسا هادجنز





لعبت الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز دوري البطولة في فيلم The Princess Switch، حيث قامت بدور الخبازة ستيسي والدوقة مارجرت، اللتين تكتشفان بمحض الصدفة أنهما متشابهتان فتأخذان قرار تبديل حياتهما.

5- إيدي مورفي

قدم الممثل الأمريكي إيدي مورفي في فيلم The Nutty Professor (المدرس المجنون) 7 شخصيات مختلفة في نفس الفيلم، ولاقى الفيلم إشادة نقدية مما دفع صناعه للقيام بجزء ثان.

وهذه ليست المرة الوحيدة، إذ يحب "مورفي" فكرة تعدد الأدوار، وسبق أن قام بها في سلسلة Coming To America (كامينج تو أمريكا).



