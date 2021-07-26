شكرا لقرائتكم خبر عن السقا لـ"الخليج 365": انتعاشة السينما الحالية دافع لطرح الأفلام المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد السقا، عن سعادته بالصحوة التى تعيشها السينما خلال الفترة الحالية، مشيدًا بأفلام زملائه التى تم طرحها خلال موسم عيد الأضحى، مشيرًا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن الانتعاشة التى تشهدها السينما أعطت طاقة إيجابية وشعورًا بأنها ستعود مرة أخرى لعهدها السابق، وأن ذلك دافعًا كبيرًا لصناع السينما لطرح أفلامهم التى كانت حبيسة العلب منذ فترة.



افيش فيلم العنكبوت

وأكد السقا أن فيلمه الجديد "العنكبوت" المنتظر طرحه فى دور العرض خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس عبارة عن حدوتة اجتماعية، تحمل طابع الأكشن وتدور أحداث حول صراع بين عائلتين هو أحد أطراف هذا الصراع.

من ناحية أخرى يطرح صناع فيلم "العنكبوت" العمل بدور العرض السينمائية اول أغسطس المقبل بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزًا للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات، والفيلم بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.