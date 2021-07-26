شكرا لقرائتكم خبر عن صانعات السينما يسيطرن على لجان تحكيم مهرجان فينسيا بدورته الـ78 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ 78 في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، حيث يستعد المهرجان للدورة الجديدة من عمر المهرجان وسط جائحة كورونا، وللسنة الرابعة على التوالي يقوم الرسام الإيطالي لورنزو ماتوتي بتقديم أفيش المهرجان، ويقدم ماتوتي في الأفيش شخصان يقومان بتصوير بعضهما البعض وهو الفنان الذي يعد من أبرز الرسامين وهو مخرج فيلم The Bears Famous Invasion of Sicily، وكشف المهرجان عن منح الأسد الذهبي الفخري للمثلة جيمى لى كورتيس وهي ممثلة امريكية ولدت في 22 نوفمبر عام 1958 في لوس أنجيليس وهي ابنة الأسطورة الممثلة جانيت لاي والممثل طوني كيرتس و حصلت جايمي لي على فرصتها الكبيرة في التمثيل عام 1978 عندما فازت بدور لوري سترود في فيلم Halloween.

وكشف مهرجان فينسيا عن أعضاء لجان تحكيمه والتي تضم الكثير من النساء سواء مخرجات أو ممثلات وكتاب سيناريو، إضافة إلى التنوع الكبير في الخلفيات الثقافية لأعضاء اللجان حيث يتراس لجنة تحكيم المهرجان المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو مخرج فيلم Parasite وهو الفيلم الذي تربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز، خلال مشواره، حيث وصلت عدد الجوائز التي حصل عليها إلي أكثر من 127 جائزة في مختلف المهرجانات التي شارك فيها ومن ضمنها جائزة الأوسكار حيث نال الفيلم 4 جوائز جائزة الأوسكار أفضل مخرج و جائزة أفضل فيلم، و جائزة أفضل فيلم أجنبى، وأفضل سيناريو أصلى، وهو الفيلم الذي شارك في بطولته، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.

وشكل الفيلم وقتها طفرة في عالم السينما، حيث تناول تحول عائلة من العاطلين عن العمل، يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم المهرجان المخرج الإيطالي سافيريو كوستانزو و الممثلة الفرنسية فرجينيا افيرا والممثلة البريطانية سينثيا إيريفو والممثلة الكندية سارة جادون والمخرج الروماني أليكساندر ناناو والمخرجة الصينية كلوي تشاو، وهي المخرجة التي التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حققت نجاحًا كبيرًا أدخلها تاريخ السينما العالمية، بعدما حصلت على جائزة أوسكار أفضل إخراج، عن فيلمها «Nomadland»، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ93، لتصبح بذلك ثانى امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج والأولى من أصل آسيوي على مر التاريخ، فهي لا تعد مخرجة صينية فحسب وإنما تمتلك مهارات متعددة، فهى منتجة وكاتبة، ولا تعد جائزة الأوسكار هي أول انجاز لها فقد نالت العديد من الجوائز آخرها حينما تم تكريمها العام الماضى من جانب مهرجان تورنتو السينمائي، في دورته رقم 45.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة أفاق المخرجة ياسميلا زبينيتش، وتشارك في عضوية اللجنة المخرجة مونا فاستفولد والمخرج الإيراني شهرام موكري والمنتج جوش سيغل والكاتبة ناديا تيرانوفا.

بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة أسد المستقبل المنتج أوبيرتو بازوليني والناقد مارتن سويغفير والممثلة أماليا أولمان.