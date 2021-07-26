"مبروك يا أبطال مصر".. شيكو يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

هنأ الفنان شيكو، بطلي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، بعد حصول كل منهما على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونشر شيكو، صورتين لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "هداية ملاك وسيف عيسى شرفتوا مصر.. مبروك يا أبطال مصر".

وتوجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات اليوم الاثنين، في وزن تحت 67 كجم.

كما تمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".