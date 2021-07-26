فن ومشاهير

"مبروك يا أبطالنا".. أمير كرارة يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

هنأ الفنان أمير كرارة، بطلي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، بعد حصول كل منهما على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونشر كرارة، صورتين لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مبروك يا أبطالنا يا مشرفنا ومشرفين مصر أم الدنيا هدايا ملاك وسيف عيسى".

وتوجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات اليوم الاثنين، في وزن تحت 67 كجم.

كما تمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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