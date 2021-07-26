بالصور| "ديجافو" تواصل عرضها على مسرح الهناجر في موسمها الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل مسرحية "ديجافو" عرضها في ثوب جديد على مسرح الهناجر، برئاسة الفنان شادي سرور، وإشراف قطاع الإنتاج الثقافة برئاسة المخرج خالد جلال، بعد افتتاح موسمها الثالث في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

"ديجافو" بطولة حمزة العيلي وأحمد السلكاوي ومحمد يوسف ورحمة أحمد ورشا جابر وديكور أحمد أمين وموسيقى محمد عبدالله وأزياء مروة عودة وإعداد وإخراج أحمد فؤاد عن النص السويسري "إثبات العكس" لاوليفيه شاشياري.

صرح المخرج أحمد فؤاد أن إعادة العرض بنجوم جدد بمثابة إخراج مسرحية جديدة بكافة تفاصيلها، بل وتتطلب مجهود مكثف وتعاون كبير بين أفراد العمل المسرحي لتقديم العرض بتعديلات كبيرة مع المحافظة على روح العمل الأصلية، ولذلك قام وفريق العمل الخاص بالمسرحية بعمل بروفات مكثفة خلال الفترة الماضية، كما أشاد فؤاد بدور إدارة مسرح الهناجر وعلى رأسها الفنان شادي سرور في دعم العرض وتوفير كافة الامكانيات لإعادة العرض بأفضل صورة.

وأوضح أن نص مسرحية "ديجافو" المكتوب حديثا عام 2005 استفزه كمخرج لتقديمه حيث يحمل مشكلة حقيقية ومعاصرة للناس بشكل عام ولم يتطرق لها أحد من قبل، وهي فكرة تورط الإنسان فيما يحدث من حوله ولم يكن له يد فيه، وبدأت في العمل على النص وتأثير السوشيال ميديا علينا وكيف لها أن تورطنا فيما يحدث حولنا في العالم أكمل وبأن الإنسان العادي لا يملك شيئا مما يحدث.