إيرادات الأحد.. "العارف" الأول و"ماما حامل" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 6 أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، وحققت الأفلام الستة مجتمعة أمس االأحد 25 يوليو إيرادا بلغ 3 ملايين و106 آلاف و962 جنيها، موزعة على النحو التالي..

العارف

حافظ فيلم "العارف- عودة يونس" على بقائه في المركز الأول، بعد تحقيقه إيراد قُدر بمليون و606 آلاف و415 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

جاء في المركز الثاني فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 851 ألفًا و581 جنيهًا.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز الثالث يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 633 ألفا و181 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الرابع فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 13 ألفا و26 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

واحتل المركز الخامس فيلم "ديدو" محققًا 1396 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ماما حامل

وفاز بالمركز السادس فيلم "ماما حامل"، محققًا 1363 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.