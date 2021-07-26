محمد فراج ينفعل على بسنت شوقي بسبب مقلب: متحرقيش دمنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازحت الفنانة بسنت شوقي زوجها الفنان محمد فراج أثناء مشاهدته مباراة لفريق الأهلي.

وكانت "بسنت" تسجل فيديو دون أن يعلم "فراج" وتقول له إن النادي الأهلي يفوز في المباريات بفعل مساندة الحكام، ورد فراج منفعلا: "أهلي جدة ولا أهلي مين؟، أهلي بتاعنا اللي في مصر بيكسب بالتحكيم".

وتابع: "إنتِ مجنونة، إنتِ أصلا متعرفيش مين اللي بيلعب، متحرقيش دمنا بقى!.

ونشرت بسنت مقطع الفيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

يذكر أن الثنائي عقدا زفافهما، في يونيو الماضي وسط حضور عدد كبير من الأهل والفنانين والأصدقاء.

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