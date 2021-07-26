نادر الاتات لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “حلي عنا” تحاكي العودة إلى الحياة بعد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

لا يزال النجم الشاب نادر الاتات يحقق نجاحات في عالم الغناء فهو اصدر قبل اسبوعين اغنية بعنوان “حلي عنا” التي لاقت رواجا لافتا. كما احيا حفلة في عيد الاضحى مع نجمين كبيرين هما عاصي الحلاني وملحم زين التي حضرها مئات الاشخاص من مختلف الدول العربية.

وفي مقابلة مع “صوت بيروت انترناشونال” تحدث نادر الاتات اولا عن جديده الغنائي فقال “لم اكن انوي اصدار اي اغنية في فصل الصيف لكن الملحن والشاعر جهاد حدشيتي ارسل لي “حلي عنا” فاستمعت اليها واعجبتني وبعد يومين اتصلت بحدشيتي واخبرته ان فكرة الاغنية مميزة وتحاكي الواقع وأملنا جميعا بعودة الحياة الى طبيعتها بعد انتشار جائحة كورونا”. ويضيف “وجدت ان نمطها الموسيقي جديد عليّ واول مرة اغني مقام الحجاز لذا قررت تصويرها على الفور فاتصلت بالمخرج عادل سرحان الذي تربطني به صداقة قوية ويلبيني بسرعة لذا صورنا الاغنية في اجواء مرحة وسط بيروت والحمد الله الاصداء جميلة رغم ان البعض استغرب تقديمي هذا اللون الغنائي لكن الحمد الله الارقام عالية على موقع يوتيوب” ويتابع كلامه قائلا “على الفنان ان يقدم بين الحين والاخر عملا يكون بمثابة صدمة لجمهوره كي لا يعتادوا على لون غنائي واحد منه وعليه ان يتقبل النتيجة سواء احب الناس هذا التغيير ام رفضوه”.

اما عن الحفلة التي احياها في عيد الاضحى في احد المنتجعات السياحية في بيروت وحضرها نحو 1200 شخص وعن الانتقادات التي وجهت لهم بسبب تفشي كورونا وعدم اخذ الاجراءات الاحترازية اوضح الاتات ان الحفل الذي اقامه شقيقه علي الاتات ليلة رأس السنة مع النجوم انفسهم الذي احيوا حفلة عيد الاضحى تعرضتا للانتقادات لكن شقيقي لم يخالف القانون واخذ تصريحات من الدولة اللبنانية التي سمحت باقامة الحفلات والاعراس والحمد الله نجاح الحفلتين كان كبيرا والناس فرحت جدا خاصة ان كورونا حدت من تنقلاتنا وجميعنا يأمل بعودة الحياة الى طبيعتها رغم الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان لكنني احيي حفلات الزفاف بشكل شبه يومي. وهذا دليل عافية في البلد.

اما عن الاعمال الغنائية التي صدرت في الفترة الاخيرة فيؤكد ان شهادته مجروحة بالمطرب الكبير عاصي الحلاني لذا فانا احب كل الاعمال التي يصدرها وآخرها البومه الجديد “كل الفصول”. كما ان النجم الكبير وائل كفوري حقق نجاحا كبيرا بأغنية “كلنا مننجر” ثم تلته الاغنية الثانية “البنت القوية” ودون ادنى شك ان كفوري رمز من رموز الاغنية اللبنانية وصوته مميز جدا اما بقية الاغنيات فلم يتسن لي سماعها حتى الان.

وعن تحضيراته لفصل الخريف يشير الاتات انه سيطرح في شهر ايلول”دويتو” عراقي مع المطرب نور الزين كما احضر لاكثر من عمل مليء بالاحساس مع الفنان فارس اسكندر.

واخيرا نسأله الم يحن وقت ارتباطه عاطفيا فيؤكد انه حاليا يتمنى ان يلتقي الفتاة المناسبة ليؤسس معها عائلة وكل هذه الامور مرتبطة بالقسمة والنصيب.