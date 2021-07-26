كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:57 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عن أنها تعيش قصة حب في الوقت الحالي وذلك خلال تواصلها مع متابعيها بالرد على اسئلتهم عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر .
حيث سأل أحد المتابعين إليسا سؤالا جاء فيه : ” هل تعيشين قصة حب ؟ ” .. لترد عليه قائلة : ” نعم ” وأرفقتها بعدة قلوب دون الكشف عن هوية حبيبها .
وأشارت إليسا في إجابتها على أحد الأسئلة حول إمكانية ترشحها لمنصب سياسي خلال الفترة المقبلة إلى رفضها القاطع لهذه الفكرة وأكدت على أنها مؤثرة بدورها كفنانة .
كما أضافت في ردها على سؤال متابع أن لديها منزلا في العاصمة الفرنسية باريس ومنزلا في العاصمة المصرية القاهرة بالإضافة إلى منزلها الأساسي في لبنان .
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تكشف عن دخولها في قصة حب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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