حقيقة إنفصال نسليهان أتاغول عن زوجها الممثل ” قادير دوغلو “

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:57 مساءً - ترددت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنفصال النجمة التركية ” نسليهان أتاغول ” عن زوجها الممثل التركي ” قادير دوغلو ” وذلك بسبب وجود خلافات بينهما .
وترجع تلك الخلافات إلى غيرة نسليهان أتاغول على زوجها من الممثلة التركية ” سيرا ” بسبب المشاهد التي تجمعه معها في مسلسله الجديد ” وصفة الحب ” .
لتخرج نسليهان لنفي تلك الأخبار بطريقة غير مباشرة حيث نشرت فيديو ترويجي لمسلسل زوجها عبر حسابها على إنستجرام مع إرفاق حسابه وحساب سيرا .
وبذلك تكون نسليهان أتاغول قد أكدت على أن كل تلك الأخبار المتداولة عن خلافها مع زوجها قادير دوغلو أو حتى انفصالهما من أجل مسلسله الجديد غير صحيحة .
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