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الصحفية صفية مهدي تفوز بالمركز الثالث في مسابقة جائزة الإعلام للهجرة باليمن

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محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

فازت صحفية يمنية بالمركز الثالث في مسابقة يستضيفها فرع المنظمة الدولية للهجرة في اليمن.

 

وقالت الصحفية اليمنية صفية مهدي، عبر حسابها على موقع تويتر: وصلتني على الإيميل رسالة المنظمة الدولية للهجرة  تبلغني بفوزي بالمركز الثالث، في أول مسابقة للفوز بجائزة الإعلام للهجرة في اليمن.

 

وتقدمت مهدي بالشكر للهجرة الدولية، ولكل من وقف وأسهم معها في نشر القصص ذات الصلة.

 

يذكر أن الصحفية "مهدي" سبق وأن حصلت على العديد من الجوائز الدولية في مجال الصحافة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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