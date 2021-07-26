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أفضل 6 أفلام أجنبية عن الأولمبياد.. منها "سباق" و"معجزة"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد تأجيل فعاليات الأولمبياد عاما كاملا بسبب جائحة أقيم مؤخرا المحفل الرياضي الذي ينتظره العالم بأكمله.

ولكن إذا لم تكن الدراما كافية بالنسبة لك، هناك كثير من الأفلام التي تناولت أحداثًا حقيقية وخيالية عن الأولمبياد.

ونستعرض فيما يلي أفضل الأفلام الأجنبية عن الأولمبياد نقلا عن موقع " تومزجايد" الأمريكي..

1- Race


فيلم "سباق"، بطولة ستيفان جيمس وجيسون سوديكس، ويتناول قصة لاعب الأولمبياد جيسي أوينز الذي فاز بـ4 ميداليات ذهبية في أولمبياد 1936.

2- Richard Jewell


فيلم "ريتشارد جيويل"، بطولة أوليفيا وايلد وباول والتر هوزر، ويتناول قصة حارس أمن في أولمبياد أطلنطا عام 1996، كان السبب في تفادي كارثة عندما اكتشف 3 قنابل وقام بإجلاء الناس من المنطقة قبل أن تنفجر.

3- I, Tonya


فيلم "أنا، تونيا"، بطولة مارجو روبي وأليسون جاني ويتناول قصة حياة لاعبة التزحلق على الجليد تونيا هاردينج، وهي واحدة من أشهر لاعبات التزحلق على الجليد في العالم.

4- Miracle


فيلم "معجزة"، بطولة كيرت راسل وإدي كيهيل، ويتناول قصة مدرب المنتخب الأمريكي لفريق الهوكي رجال، والذي حقق انتصارا تاريخيا ضد المنتخب الروسي عام 1980 في الأولمبياد.

5- Eddie the Eagle


فيلم "إدي النسر"، بطولة تارون إيجرتون وهيو جاكمان، ويتناول قصة لاعب قفز التزلج البريطاني إيدي، أول من يمثل بريطانيا في أولمبياد القفز التزلجي.

6- Chariots of Fire

فيلم "عربات النار"، بطولة نايجل هافيرس وبين كروس، مأخوذ عن قصة حقيقية حول الرياضيين البريطانيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 1924، وفاز الفيلم بجائزة أوسكار أفضل فيلم.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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