عمار العزكي.. فنان يمني ممنوع من إسعاد جمهوره في تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلهجة لا يغيب عنها الحزن، قدم المطرب اليمني عمار العزكي اعتذاره لجماهيره عن عدم إحياء الحفل الختامي لمهرجان قلعة القاهرة بمدينة تعز.

ولم يُخفِ الفنان اليمني استياءه من منع قيادات عسكرية إخوانية إقامة ختام المهرجان العيدي في ملعب الشهداء؛ لاستيعاب جمهور المطرب اليمني الشاب؛ تحت مبررات أمنية.



وقال، في رسالةٍ إلى جمهوره، نشرها على صفحته بـ"فيسبوك"، ورصدتها ”الخليج 365”: "كنت أتمنى أن ألتقيكم اليوم في ملعب ميدان الشهداء؛ لنكمل قصة جميلة عن تعز الحياة والفن والثقافة، إلا أن ما حصل من إشكاليات ونقل المهرجان إلى متنزه التعاون الذي لن يستوعبكم؛ هو ما أزعجني".





وأضاف العزكي: "هذا ما جعلني أقدم اعتذاري عن عدم المشاركة في هذا الحفل تقديرًا لكم وللآلاف الذين أخبروني الآن بأنهم يتواجدون تحت المطر وذهبوا إلى ميدان الشهداء بأعداد كبيرة".

وعبر المطرب اليمني الشاب عن حلمه في الغناء بملعب الشهداء بتعز، والذي يبدو أنه قد تلاشى؛ نتيجة إجراءات المنع التي مارستها القيادات الإخوانية بحق أبناء تعز، وحرمانهم من الاستمتاع بنجمهم عمار العزكي.

وأشار عمار في رسالته قائلاً: "أحترم جمهوري كثيرًا وأقدره، وأقف إلى جانبه، وسعدت قبل فترة عندما شاهدت مباراة رياضية وحضور جماهير تعز بشكل كبير، حينها حدثت نفسي أنني سوف أغني يومًا ما في ميدان الشهداء في تعز".

وأكد متحسرًا: "كانت الفرصة قريبة بالنسبة لي ولكنها أصبحت بعيدة الآن، بالتأكيد إن حبي لتعز كبير جدًا، حبي لهذه المدينة وجمهورها الرائع والذي قدم معي رسالة جميلة عن الفن والحياة، وسيظل حبها في قلبي".





سخط شعبي

اعتذار المطرب عمار العزكي، تسبب بحالة من الاستياء والسخط الشعبي والجماهيري في مدينة تعز، عبروا عنها من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما رصدته ”الخليج 365” فقد حمّل أهالي تعز القيادات العسكرية الإخوانية المسيطرة على المدينة مسؤولية مصادرة فرحة التعزيين بالفنان الشاب، وعدم إتاحة الفرصة له باختتام المهرجان الثقافي والعيدي في مكان مناسب يتسع للجميع.





بورتريه

اكتشف عمار العزكي خامة صوته في المدرسة، عبر الأناشيد المدرسية التي كان يقدمها، رغم عدم تشجيع أسرته، وقلة إيمانها بقدراته الغنائية، بل ورفضها لموضوع الغناء من الأساس.

لكن زيارة أستاذ الموسيقى في المدرسة لوالد عمار جعلته يوافق على مشاركة نجله في أول مسابقة إنشاد بصنعاء في فعاليات عاصمة الثقافة العربية كمنشد، وحصل فيها على المركز الأول.

وهذا الإنجاز دفع العزكي للمشاركة في مسابقة "منشد الشارقة" عام 2006، وحصل على المركز الأول أيضًا.





الفوز بمنشد الشارقة دفع عمار للاشتراك في منافسات برنامج المواهب الغنائية العربي الأشهر "عرب أيدول" عام 2017، وما دفعه لهذه التجربة في مشواره كونه كان متعاقداً مع القرية العالمية في دبي لمدة ثلاثة أشهر.

وفي تلك الفترة أخبره صديق له بأن البرنامج سيصل إلى دبي، وطلب منه المشاركة، لكنه تردد لكثرة الأصوات التي ستشارك، ولكن إصرار صديقه جعله يخوض غمار هذه التجربة، والتي أثبت فيها نجاحًا كبيرًا، حقق فيها المركز الثالث.

تأثر عمار العزكي بكوكب الشرق أم كلثوم، التي يصفها بأنها "حالة إبداعية خاصة"، ولكن مثله الأعلى الذي يرغب في أن يسلك طريقه هو الفنان اليمني الراحل أبوبكر سالم، الذي تغنى بالفلكلور اليمني وقدم الأغنية اليمنية للعالم طوال مسيرته الفنية.



