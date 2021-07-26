شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح المركز القومى للطفل يقدم "عفركوش" يوميًا على "متروبول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود حسن مدير فرقة مسرح القومى للأطفال بالبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحي الجديد "عفركوش" من إنتاج الفرقة مستمر يوميًا ماعدا الإثنين على مسرح متروبول بالعتبة، وسط إقبال جماهيري كبير في إطار الإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، حيث يقدم العرض يوميًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء .

"عفركوش" بطولة أحمد سعد، حسن يوسف، هناء سعيد، عصام مصطفي، مدثر إبراهيم، جوهرية أحمد، عبد الرحمن فرجاني، سامر المنياوي، حمزة عبد الله، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدي ونس.

وملابس العرض، إيمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، العرض من تأليف عيسي جمال، ومن إخراج عادل الكومي.