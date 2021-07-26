نجم برنامج ” ذا فويس ” يظهر بلحية طويلة ويعلن توبته واعتزاله الفن نهائيا : ” مجال دمار للعقول والأنفس .. إثم وحرام “

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:48 مساءً - خرج ” يوسف السلطان ” نجم برنامج ذا فويس والحائز على اللقب في موسمه لعام 2018 بمنشور له عبر من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام أعلن من خلاله عن توبته واعتزاله الفن والغناء بشكل نهائي معللا ذلك بأنه مجال دمار للعقول والأنفس .

فكتب يوسف السلطان في منشوره : ” أحبتي في الله .. شكر ينبع من القلب بعد الله لكل المتابعين الكرام .. بعد التوكل على الله وبعد التفكير العميق والقناعة التامة أعلن اعتزالي هذا المجال بغنائه ومعازفه .. مجال دمار للعقول والأنفس .. الغناء والمعازف في زمننا اليوم إثم وحرام ” .

وتابع : ” والكلام المنتقى للغناء أشد حراما بسبب الكفر في القول من الكلمات والهدف منه واضح .. ربما يكون طريقا لمن لا يمتلك شخصية في حياته كالعارضات والشواذ وغيرهم ممن يحبون الظهور عن طريق وسائل الإعلام بالعار والخزي والترّهات ولفت النظر والتفرقة والجهالة .. سأهجر هذا المجال هجرا جميلا وبكل قناعة لوجه القهّار ” .

وأضاف السلطان : ” أكبر بلاء أن يكون هناك من يحارب نفسه بنفسه والشيطان قرينه .. نصيحتي لكل فنان أو شاعر لا تتنازل عن كرامتك وقيمك الأخلاقية ودينك ولن تكونوا مثاليين في الأعمال والأقوال كلنا بشر ولدينا نفس أمّارة بالسوء .. ولِمَ المكابرة ؟ أخذ المال وإرضاء من لا يستحقون الإرضاء ليس من قيم المسلمين اهتموا بإرضاء الله الودود إني أخاف الله رب العالمين واستغفره وأتوب إليه ” .

واستكمل : ” أعتذر كل الاعتذار على أي خطأ بدر مني بغير قصد وأشكر كل الأصدقاء والمتابعين الكرام .. اللهم أمتني على الحق واجعل لي مواقف حق وكلمة حق أموت عليها في نصرة دينك ونبيك الحق وأسال الله التوفيق والسداد لي ولكم في الدارين الدنيا والآخرة .. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين ” .

كما ظهر يوسف السلطان في صورة له عبر حسابه على إنستجرام بتغيير كبير في شكله هما عرفه به الجمهور حيث أطلق لحيته .