شاهد.. غادة عبدالرازق تضحك على نايف الظفيري بطل مسلسل “الرشاش” في بداياته.. ورأي باسل خياط فيه صادم!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:48 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من بدايات الممثل السعودي نايف الظفيري، نجم مسلسل “رشاش”، خلال أدائه مشهدا تمثيليا كمتسابق في برنامج “اراب كاستنغ” والذي تم عرضه منذ سنوات.

كان نايف الظفيري في بداياته التمثيلية حينما حلَّ كمتسابق في البرنامج، فقد أدى مشهدًا تمثيليًا بطابع الشعر العربي الفصيح، إلَّا أن ذلك لم يعجب أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: غادة عبدالرزاق، وباسل خياط، وقصي خوري، و كارمن لبس.

وقد انتقدت لجنة التحكيم أداء الظفيري حينها حيث ظهرت غادة عبدالرازق وهي تضحك على أدائه بينما قال له الممثل السوري باسل خياط: انت بالشرق والتمثيل بالغرب”.

وسارع رواد مواقع التواصل للتعليق، فكتب أحدهم: ” سبحان الله دايم اللي يحطمك يعطيك دفعة قويه بالحياة انك تصير من الافضل”.

وعلَّق آخر: “وفي النهايه طلع فنان ومن مسلسل واحد صار مشهور”.

كما انتقد اخرون باسل خياط حيث قال احدهم “والله أنا شفت مسلسل باسل خياط مع يسرا وكان تمثيله بأحد المشاهد متصنع وضحكني بالرغم من انه مشهد المفترض يكون درامي

مسلسل رشاش

”.

يعتمد مسلسل رشاس على عدد كبير من الأسماء السعودية من أبرزها، يعقوب الفرحان (رشاش)، ونايف الظفيري (فهد)، وفايز بن جريس (عمر)، وحكيم جمعة (سلطان)، وعبد الله البراق (مهال)، وإبراهيم الحجاج (قحص)، وأيمن المطهر (مصلح)، وخالد يسلم (الشيف عزام)، وسمية رضا (عايدة)، وإطلالة خاصة لـحسن عسيري.

وكان نايف الظفيري، الذي قدم دور الضابط “فهد”، قد تحدث عن العمل قائلا إن “دراما الأكشن والحركة هي من الأنواع التي لم نقدمها سابقاً في الدراما السعودية، خصوصاً في تجربة بهذه الضخامة، أضف إلى ذلك أنني كنت أرغب في العمل مع يعقوب الفرحان”.

وأشار إلى ظروف التصوير الصعبة أثناء الحجر والإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا”. وأثنى على الجهود الكبيرة لفريقَي الإنتاج والإخراج، مُتمنياً أن “يرقى العمل إلى ذائقة الجمهور السعودي وعقليته وخياراته الدرامية”.