نسرين طافش بصورة طريفة مع ابنها شقيقتها “عملاق العيلة”!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:48 مساءً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور طريفة ظهرت فيها برفقة ابن شقيقتها الكبرى زينب والذي وصفته بأنه “عملاق العيلة”.

وظهرت نسرين طافش، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، هي تقف الى جانب ابن شقيقتها مستعرضة فارق الطول بينها وبينه وعلقت كاتبة: “بتتذكرو حسونة ابن اختي عملاق العيلة .. كبر و صار شيخ الشباب .. ولسا عم يطول ماشاءالله .. حبيبي الله يسعدك و يحميك يا شهم يا محب يا الذ و اهضم شب

”.

وتابعت “اسحبو لتشوفو الصورة الاخير الأصلية من ست سنين

بس للعلم انا طولي مية و سبعين

و بالصورة التالتة اختي زينب الغالية الله يحميها و يسعدها و يخليلكم اهلكم و حبايبكم

”.

وكانت نسرين طافش قد شاركت خلال عيد الاضحى صورة عائلية ظهرت فيها ايضا شقيقتها زينب مع ابنها.