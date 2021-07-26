فن ومشاهير

تعرف على الأفلام المتنافسة بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا السينمائى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأفلام المتنافسة بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ 78، عن الأفلام المتنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث يعرض في ليلة الافتتاح فيلم Parallel Mothers المنافس في المسابقة، للمخرج الكبير بيدرو ألمودوفار، وهو فيلم إسباني من  بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

219376361_10159968304864752_2633144268554898514_n
 

 

219833634_10159968303924752_5856231044202629202_n

 

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وينافس في المسابقة الرسمية أيضا الأفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja.

 

 

 

220305419_10159968304234752_9025235533268606485_n

 

 وكشف مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ78 عن مشاركة فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة "آفاق"، "Orizzonti"، والفيلم من انتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.

الفيلم من بطولة الممثلة الفلسطينية الأردنية تارا عبود، وتجسد دور فتاة فلسطينية هى نتاج تهريب حيوانات والدها المنوية من السجن، ويقوم بدور  والدها فى الفيلم الممث على سليمان ووالدتها هى صبا مبارك والفيلم من إخراج محمد دياب، وتمثل باللهجة الأردنية الفلسطينية.

تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، ولدت في عمّان في 2001. اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب  التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

 

220351656_10159968304579752_3099907895816502989_n

 

 

220378382_10159968304094752_3991612111371811917_n

 

 

بدأت تارا عبود التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، وذلك من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش، وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

نشأت تارا عبود في بيئة فنية، فخالتها هي الممثلة الأردنية دينا رعد يغنم والتي ألهمتها وشجعتها على التمثيل. كما احترفت تارا الباليه منذ الصغر وعلى مدار 14 سنة من عمرها وبرغم مواهبها المتعددة، مثل التمثيل والعزف على البيانو والرقص والغناء، إلا أن دراستها الأكاديمية جاءت في مجال الطب.

221503397_10159968304484752_921631385413982053_n

 

 

221635282_10159968303919752_5203605377007719396_n

 

 

221727096_10159968304194752_5879184201424517415_n

 

 

221803992_10159968304389752_3504773908631219610_n

 

 

221857104_10159968304529752_6243896682663794022_n

 

 

222101408_10159968304619752_777522748954203235_n

 

 

222445811_10159968303964752_6178385134152741738_n

 

 

222650434_10159968304104752_6933226842329734618_n

 

 

222674243_10159968304639752_7369615846484396186_n

 

 

223023963_10159968304059752_9038555755634266941_n

 

 

223310013_10159968414219752_3610968838245732151_n

 

 

224934312_10159968304449752_8567439144011467566_n

 

 

 

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

 

وينافس في المسابقة الرسمية أيضا الأفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja.

 

 وكشف مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ78 عن مشاركة فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة "آفاق"، "Orizzonti"، والفيلم من انتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.

 

 

الفيلم من بطولة الممثلة الفلسطينية الأردنية تارا عبود، وتجسد دور فتاة فلسطينية هى نتاج تهريب حيوانات والدها المنوية من السجن، ويقوم بدور  والدها فى الفيلم الممث على سليمان ووالدتها هى صبا مبارك والفيلم من إخراج محمد دياب، وتمثل باللهجة الأردنية الفلسطينية.

 

تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، ولدت في عمّان في 2001. اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب  التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

 

بدأت تارا عبود التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، وذلك من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

 

نشأت تارا عبود في بيئة فنية، فخالتها هي الممثلة الأردنية دينا رعد يغنم والتي ألهمتها وشجعتها على التمثيل. كما احترفت تارا الباليه منذ الصغر وعلى مدار 14 سنة من عمرها وبرغم مواهبها المتعددة، مثل التمثيل والعزف على البيانو والرقص والغناء، إلا أن دراستها الأكاديمية جاءت في مجال الطب.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا