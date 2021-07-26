شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأفلام المتنافسة بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ 78، عن الأفلام المتنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث يعرض في ليلة الافتتاح فيلم Parallel Mothers المنافس في المسابقة، للمخرج الكبير بيدرو ألمودوفار، وهو فيلم إسباني من بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.





فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وينافس في المسابقة الرسمية أيضا الأفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja.

وكشف مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ78 عن مشاركة فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة "آفاق"، "Orizzonti"، والفيلم من انتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.

الفيلم من بطولة الممثلة الفلسطينية الأردنية تارا عبود، وتجسد دور فتاة فلسطينية هى نتاج تهريب حيوانات والدها المنوية من السجن، ويقوم بدور والدها فى الفيلم الممث على سليمان ووالدتها هى صبا مبارك والفيلم من إخراج محمد دياب، وتمثل باللهجة الأردنية الفلسطينية.

تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، ولدت في عمّان في 2001. اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

بدأت تارا عبود التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، وذلك من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش، وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية. نشأت تارا عبود في بيئة فنية، فخالتها هي الممثلة الأردنية دينا رعد يغنم والتي ألهمتها وشجعتها على التمثيل. كما احترفت تارا الباليه منذ الصغر وعلى مدار 14 سنة من عمرها وبرغم مواهبها المتعددة، مثل التمثيل والعزف على البيانو والرقص والغناء، إلا أن دراستها الأكاديمية جاءت في مجال الطب.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وينافس في المسابقة الرسمية أيضا الأفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja.

وكشف مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ78 عن مشاركة فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة "آفاق"، "Orizzonti"، والفيلم من انتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.

الفيلم من بطولة الممثلة الفلسطينية الأردنية تارا عبود، وتجسد دور فتاة فلسطينية هى نتاج تهريب حيوانات والدها المنوية من السجن، ويقوم بدور والدها فى الفيلم الممث على سليمان ووالدتها هى صبا مبارك والفيلم من إخراج محمد دياب، وتمثل باللهجة الأردنية الفلسطينية.

تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، ولدت في عمّان في 2001. اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

بدأت تارا عبود التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، وذلك من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

نشأت تارا عبود في بيئة فنية، فخالتها هي الممثلة الأردنية دينا رعد يغنم والتي ألهمتها وشجعتها على التمثيل. كما احترفت تارا الباليه منذ الصغر وعلى مدار 14 سنة من عمرها وبرغم مواهبها المتعددة، مثل التمثيل والعزف على البيانو والرقص والغناء، إلا أن دراستها الأكاديمية جاءت في مجال الطب.