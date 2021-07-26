شكرا لقرائتكم خبر عن "نجمة معدية" أحدث أغانى فريق واما بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق واما، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "نجمة معدية"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب بمناسبة موسم الصيف.

وتعتبر الأغنية بمثابة عودة لأغاني واما من جديد بعدما نجحوا فى آخر ألبوم لهم معا حيث تم طرحه عام 2019، وحمل اسم "الصيف ابتدي"، وقد حقق الألبوم وقتها نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه.

كما سبق وأهدى فريق "واما" الغنائى أبطال قناة السويس أغنية جديدة لهم، وذلك بعد إعادة الملاحة بقناة السويس وتعويم السفينة الجانحة، والأغنية من كلمات محمد جمعه وألحان محمد نور وتوزيع نادر حمدى.

ويقول أول مطلع من الأغنية:أحلى انتى وانتى أحلى.. ياللى شكلك من ملامحنا.. تؤمرينا وننفذ كدا ونلبى الندا ولا حاجة تزاحمنا.. لما قلنا اه عملنا كله من مجهودنا ومالنا".